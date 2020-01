Politano sempre piÃ¹ verso Napoli, annuncio possibile lunedÃ¬ – TS

Politano sempre più verso Napoli, annuncio possibile lunedì – TS

“Tuttosport” riporta che Politano ha ormai un accordo per il trasferimento al Napoli. Resta da definire qualche dettaglio tra gli azzurri e l’Inter.

ACCORDO TROVATO – Quello di ieri potrebbe essere stato il giorno decisivo: il ragazzo ha detto sì sulla base di un contratto di 4 anni e mezzo in cui Politano percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2024. Manca ancora qualcosa per la fumata bianca ed è l’accordo tra le due società, che in linea di massima sarebbe stato trovato sulla base di 25 milioni, ma senza Llorente che l’Inter vorrebbe. Lunedì potrebbe arrivare l’annuncio.