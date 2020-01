Politano, scambio con Llorente non caldo. Inter attende: il motivo – Sky

Tra le richieste di Conte c’è un attaccante al posto di Politano. L’Inter segue quindi con interesse Fernando Llorente del Napoli. Ecco le ultime a riguardo secondo Dario Massara di “Sky Sport”

SITUAZIONE – «Il possibile scambio Politano-Llorente è ancora in piedi. Si tratta di una pista non caldissima, ma come caratteristiche all’Inter serve un vice Lukaku e a Gattuso un’ala più pura. Politano è però al centro del mercato e le richieste non mancheranno». Queste le parole di Dario Massara a “Sky Sport 24”.