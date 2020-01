Politano saluta Inter, Napoli organizza visite: cifre definitive e ingaggio – AP

Politano lascia l’Inter e si trasferisce al Napoli. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, la trattativa tra i due club è praticamente chiusa con tanto di cifre definitive. Di seguito tutti i dettagli

CIFRE DEFINITIVE – Matteo Politano al Napoli, è fatta: “Via libera per Politano al Napoli. Ora saranno organizzate le visite, un esterno offensivo in più per Rino Gattuso. Le cifre definitive: prestito oneroso da 3 milioni, obbligo di riscatto da 19 milioni più 2 di bonus. Politano firmerà fino al 2024: ingaggio da 2 milioni a stagione più eventuali bonus”.

Fonte: alfredopedulla.com