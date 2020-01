Politano-Roma pista ancora viva, Petrachi spera: obbligo o diritto? – TS

Condividi questo articolo

Matteo Politano spera ancora in un rilancio della Roma, perché al momento la situazione con l’Inter sembrerebbe essere in stand-by soprattutto dopo le schermaglie a distanza tra Beppe Marotta, Gianluca Petrachi e Piero Ausilio. Il dirigente della Roma ci spera ancora per un motivo, ma resta un nodo. Di seguito la notizia riportata da “TuttoSport”.

PETRACHI CI CREDE – Matteo Politano, dichiarato ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, spera ancora di trasferirsi a Roma. I giallorossi sperano ancora anche perché le alternative ad oggi non sono tante: in Serie A il rossonero Suso potrebbe partire ma solo se il Milan dovesse prendere un esterno. All’estero si tratta l’ex Inter Xherdan Shaqiri, ma anche in questo caso il Liverpool non lascia partire i suoi giocatori in prestito, anche se non titolari come nel caso dello svizzero. Il dirigente della Roma, Gianluca Petrachi, spera ancora sul fatto che l’Inter vuole portare Olivier Giroud il prima possibile. Resta però un nodo legato alla formula: sarà obbligo o diritto di riscatto?