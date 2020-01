Politano, Roma avanti rispetto ad altri club. Verso l’addio un giallorosso

La Roma starebbe pensando seriamente a Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter ritenuto cedibile da Beppe Marotta

IL PUNTO – Ebbene, secondo quanto riportato dal sito del “Corriere dello Sport”, se la Roma riuscirà a cedere Cengiz Under, Matteo Politano sarebbe pronto a sostituirlo. Il direttore sportivo del club giallorosso Gianluca Petrachi vorrebbe riuscire in questo incastro, anche se non sarebbe certo che questo riuscirà a gennaio. In questo senso però la società capitolina avrebbe un vantaggio rispetto ad altre pretendenti dell’ala d’attacco italiana. Si tratta della volontà di prenderlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, altre invece, come il Napoli, non gradirebbero queste formule. Inoltre l’ex Sassuolo, cresciuto nel vivaio giallorosso e gradito all’allenatore Paulo Fonseca, sognerebbe il ritorno alla Roma e negli ultimi anni sarebbe stato avvistato più di una volta all’Olimpico per tifare la squadra capitolina.