Politano (ritorna) a Villa Stuart per le visite, poi la firma con il Napoli

Matteo Politano è arrivato (per la seconda volta dopo 12 giorni) a Villa Stuart, Roma, per svolgere le visite mediche. Questa volta però per conto del club giallorosso. Di seguito la notizia riportata da “Gianlcuadimarzio.com”.

VISITE MEDICHE POLITANO – Se da una parte Christian Eriksen è atterrato a Milano per firmare il suo contratto con l’Inter (vedi articolo). Matteo Politano invece in questi minuti sta già svolgendo le visite mediche a Villa Stuart ma per conto del Napoli. L’attaccante appena dodici giorni fa si trovava proprio a Villa Stuart per effettuare le visite mediche con la Roma.