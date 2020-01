Politano, riaperta la pista Roma ma Inter infastidita da Petrachi – TS

Matteo Politano può ancora vestire la maglia della Roma in questa stagione, soprattutto dopo le parole di ieri del dirigente della Roma, Gianluca Petrachi, che parla di interessa. In riferimento proprio a quelle parole (leggi QUI) l’Inter è rimasta infastidita. Di seguito la notizia riportata da “TuttoSport”.

ROMA SU POLITANO – Si riapre la pista Roma per Matteo Politano, ma come sottolineato ieri dal Dirigente giallorosso, Gianluca Petrachi, solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle intenzioni dell’Inter ci sarebbe quella di piazzare subito Politano a titolo definitivo, così da poter reinvestire subito. I rapporti tra i due club però non sono dei migliori (già in estate con il caso Dzeko), l’Inter ieri è rimasta infastidita dalle parole dello stesso Petrachi in riferimento all’Amministratore Delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e il Direttore Sportivo Piero Ausilio.