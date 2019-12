Politano puÃ² essere il primo acquisto della Roma di Friedkin – GdS

Politano può essere il primo acquisto della Roma di Friedkin – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che la Roma sta pensando a Matteo Politano. L’esterno è un prodotto del vivaio giallorosso.

CAMBIO DI ESTERNI – La Roma sta cambiando proprietà, passando da Pallotta a Friedkin. Questo non significa che inizieranno spese folli. Il nuovo proprietario ha dato il suo assenso al piano di ristrutturazione portato avanti dall’a.d. Guido Fienga, che non prevede investimenti da sceicchi. Bensì solo il consolidamento della società sotto tutti i punti di vista, rendendola capace di essere competitiva indipendentemente dagli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League grazie a una politica di tagli (mirati) delle spese e dell’incremento dei ricavi. In questo senso, le operazioni a raggio corto – quelle del mercato di gennaio – possono essere inevitabilmente contenute, anche se non banali. Un nome che piace è quello di Politano, romano cresciuto nel vivaio giallorosso. Se sul mercato arrivassero offerte per Under intorno ai 40 milioni, c’è l’intenzione di bussare alla porta dell’Inter per il umero 16, offrendo circa una ventina di milioni. Operazione non facile, ma neppure impossibile.