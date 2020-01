Politano prima scelta del Napoli! Incontro Giuntoli-Lippi in corso – SI

Matteo Politano sempre più prossimo ad un viaggio di sola andata per Napoli. Come riportato da “Sportitalia”, il suo agente Davide Lippi sta incontrando Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo, per limare gli ultimi dettagli.

AFFARE IN CHIUSURA – Tra Inter e Napoli la trattativa per Matteo Politano sembra sempre più vicina alla chiusura. I due club hanno raggiunto un accordo di massima attorno ad una valutazione di 25 milioni. Restano da definire le modalità di pagamento e la formula del trasferimento (vedi articolo). Politano è la prima scelta degli azzurri per rinforzare gli esterni d’attacco: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è disposto all’acquisto definitivo già a gennaio. Scemata definitivamente la trattativa con la Roma, il numero 16 nerazzurro ha già comunicato la sua disponibilità a trasferirsi alla corte di Gennaro Gattuso.

INCONTRO DECISIVO – Se l’intesa tra i club è definita, ma non ancora totale, restano da soddisfare le richieste di Politano. Su questo fronte non sembrano esserci particolari ostacoli. L’esterno, arrivato all’Inter nell’estate 2018, sa di non rientrare nei piani di Antonio Conte, e accoglie positivamente la prospettiva Napoli. È attualmente in corso un incontro proprio tra Giuntoli e Davide Lippi, procuratore di Politano, per concludere l’accordo anche con il giocatore.