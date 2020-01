Politano-Napoli: trattativa procede. Niente incontro, Eriksen-Inter decisivo

Politano nel mirino del Napoli: la trattativa tra Inter e partenopei va avanti. Cristiano Giuntoli, dirigente dei campani, è a Milano, ma non ci sono stati incontri dal vivo in giornata. Di seguito le ultime novità sull’affare riportate da Luca Cilli in diretta su “Sportitalia”: Eriksen rallenta la chiusura?

TRATTATIVA IN CORSO – Giuntoli a Milano, ma non ci sono stati incontri con l’Inter nella giornata di oggi. I contatti con il Napoli proseguono bene a caccia dell’accordo totale per Matteo Politano. La causa del mancato incontro potrebbe essere l’accelerazione per Christian Eriksen che ha occupato la società milanese. Ore calde, ma nessun incontro dal vivo: Politano sempre più vicino agli Azzurri.