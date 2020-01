Politano-Napoli, si attende ok giocatore! Llorente-Giroud, scelta Inter – Sky

Condividi questo articolo

Lo scambio Politano-Llorente tra Inter e Napoli ma anche l’idea Vecino-Allan (vedi articolo). Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Romano durante la diretta di “Sky Sport 24”, il club nerazzurro valuta se rimanere su Giroud o virare definitivamente sull’attaccante spagnolo. Di seguito le sue dichiarazioni

VALUTAZIONI – Lo scambio Matteo Politano–Fernando Llorente tiene banco in casa Inter e Napoli: «Napoli e Inter continuano a essere in contatto, la dirigenza partenopea è ancora a Milano. I due club parlano in primis dello scambio Politano-Llorente. L’accordo è pronto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Oggi è la giornata dei contatti tra gli agenti di Politano e lo stesso Napoli. Si attende il via libera del giocatore in questo caso. L’Inter dovrà scegliere tra Llorente e Olivier Giroud, ci sono valutazioni in corso con lo spagnolo attualmente in vantaggio».

IDEA – «Non solo questi due nomi tra Napoli e Inter, ma anche lo scambio Vecino-Allan che al momento non è così avanzato ma solo a livello di idea. E’ una possibilità più complicata perché parliamo di valutazioni diverse però i rapporti buonissimi tra i due club durante questo calciomercato invernale portano anche a questo tipo di idea».