Politano-Napoli nessun accordo. Roma e Siviglia alla finestra – GdS

Matteo Politano non è poi così vicino al Napoli. Secondo la “Gazzetta dello Sport” i mancati accordi con giocatore e la stessa Inter potrebbero far saltare ancora una volta l’operazione. Roma e Siviglia attendono sviluppi.

NESSUN ACCORDO – Matteo Politano non ha ancora trovato un accordo definitivo con il Napoli, anche perché il calciatore, oltre che a preferire la destinazione Roma, vorrebbe giocare di più per provare a convincere Roberto Mancini in vista degli Europei. Mercoledì il Napoli ha incontrato gli agenti del calciatore, ma la situazione è ancora poco chiara. La dirigenza azzurra fondamentalmente non ha trovato l’intesa neanche con l’Inter, neanche sul fronte Fernando Llorente che in nerazzurro farebbe il vice-Lukaku, così come Olivier Giroud, separato in casa con il Chelsea. Gli agenti del giocatore hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia.