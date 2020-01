Politano-Napoli, Matteo spera nella Roma ma cambia lo scenario? – GdS

Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, non ha detto ancora sì all’offerta del Napoli perché vorrebbe approdare alla Roma

Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it“, presto la Roma deciderà se dare l’assalto a Matteo Politano. Ieri l’ala d’attacco dell’Inter ha richiesto ai suoi agenti di riflettere prima di dire sì all’intesa definitiva con il Napoli. Il giocatore spera infatti in un rilancio dei giallorossi. Petrachi intanto si guarda intorno e prosegue nella trattativa con la Real Sociedad per Januzaj. Questa trattativa ha dei costi per la Roma più bassi, vale a dire un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro, mentre la società iberica dovrà cedere il 30% della possibile cessione al Manchester United. La Roma vorrebbe concludere questa trattativa entro domenica, con il belga che sia pronto ad arrivare già nei primi giorni della prossima settimana.