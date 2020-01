Politano-Napoli, incontro tra Giuntoli e l’agente in serata! Roma vigile – AP

Matteo Politano si avvicina al Napoli. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà è previsto, in serata, un incontro tra Cristiano Giuntoli, ds dei partenopei, e gli agenti del calciatore dell’Inter. Si cerca l’accordo. La Roma monitora la situazione.

INCONTRO – Matteo Politano si avvicina al Napoli. L’Inter e la squadra partenopea hanno raggiunto, nella serata di ieri, l’accordo di massima per il trasferimento (qui i dettagli). Manca l’accordo tra il Napoli ed il calciatore. Ecco perché Cristiano Giuntoli è sbarcato a Milano. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il direttore sportivo degli azzurri incontrerà in serata l’agente del calciatore. Il club partenopeo vuole valutare la fattibilità dell’operazione. Politano, dal canto suo, pensa ancora alla Roma. Da capire se il club giallorosso si iscriverà nuovamente alla corsa per l’esterno in uscita dall’Inter.