Politano-Napoli e Llorente-Inter: asse caldo, c’Ã¨ un accordo – Sky

Politano-Napoli e Llorente-Inter: asse caldo, c’è un accordo – Sky

In dirittura d’arrivo lo scambio tra Inter e Napoli riguardante Politano e Llorente: c’è l’accordo tra le società, il Napoli lavora con l’attaccante dell’Inter

ACCORDO FATTO – Vicinissimo lo scambio tra Inter e Napoli riguardanti Matteo Politano e Fernando Llorente. Il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Asse molto caldo sul fronte Politano-Llorente. Stamattina un nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti di Politano, non c’è accordo totale ma si prosegue con fiducia. Tra Inter e Napoli c’è l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni ed è sempre più concreta la possibilità di Llorente all’Inter».