Politano al Napoli, le cifre del trasferimento: si chiude con l’Inter – Rai

Politano sarà a breve un giocatore del Napoli. Come riporta Ciro Venerato, in un servizio andato in onda nel post partita di Juventus-Roma di Coppa Italia su Rai Sport +, è ormai fatta per il trasferimento in uscita dall’Inter. Queste tutte le cire.

SI CHIUDE – Matteo Politano lascia l’Inter per andare al Napoli. Secondo il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato nella giornata di oggi è stata raggiunta l’intesa fra le due società: due milioni di euro per il prestito, altri diciotto per l’obbligo di riscatto e ulteriori due di bonus legati al rendimento. Davide Lippi e Luca Pennacchi, gli agenti dell’attaccante, oggi si sono incontrati a Milano con Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo dei partenopei. La richiesta dell’entourage del numero 16 nerazzurro partiva da due milioni e cinquecentomila euro netti a stagione d’ingaggio: il Napoli ha offerto un milione e ottocentomila, salendo poi di quattrocentomila euro. C’è ancora una distanza minima da limare per chiudere per Politano, che sarà colmata nella giornata di domani. La Roma è ormai da considerarsi fuori gioco, prima della fine della settimana si completerà l’affare. Politano è pronto a lasciare l’Inter con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto: il suo futuro, però, ora si chiama Napoli.