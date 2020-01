Politano-Napoli, ci siamo! Giuntoli a Milano: si chiude stasera? Le ultime

Politano al Napoli, ore decisive (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal “Corriere dello Sport”, il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, è giunto a Milano intorno all’ora di pranzo. L’intenzione è quella di chiudere entro stasera. Di seguito i dettagli

CI SIAMO – Matteo Politano al Napoli, ore decisive: “La missione Politano è cominciata intorno all’ora di pranzo. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è arrivato a Milano. Stasera, poco prima di cena o anche a tavola, c’è in programma un appuntamento con il management del calciatore per tentare di chiudere una trattativa che è in fase avanzata, praticamente definita, con l’Inter. I club sono sostanzialmente d’accordo. Il Napoli è disposto a versare due milioni subito per il prestito di Politano e riscatto nella prossima sessione di mercato (e dunque di esercizio) a diciotto milioni di euro”.

Fonte: corrieredellosport.it – Antonio Giordano