Politano-Napoli, si chiude! Ma per Llorente all’Inter cambia tutto

Condividi questo articolo

Politano è virtualmente un giocatore del Napoli. La notizia, già diffusa nel pomeriggio (vedi articolo), arriva dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che però aggiunge di un nuovo ribaltone per l’acquisto dell’attaccante dell’Inter: non sarà più Llorente.

TUTTO FATTO – “Il Napoli ha raggiunto l’accordo economico con Matteo Politano. Gli azzurri avevano già raggiunto un’intesa con l’Inter per formula e cifre: un prestito con obbligo di riscatto dal valore complessivo di venticinque milioni di euro. Ora c’è anche il via libera col giocatore”.

POLITANO SENZA SCAMBIO – “Nella sede dell’Inter c’è stato anche un incontro con gli agenti di Fernando Llorente, che potrebbe rientrare in quest’operazione. Tuttavia gli azzurri non hanno intenzione in questo momento di privarsi del giocatore, visto l’infortunio di Dries Mertens da cui il belga non ha ancora recuperato. I nerazzurri dunque torneranno su Olivier Giroud per rinforzare il reparto offensivo”.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com