Politano-Napoli, c’Ã¨ l’accordo: il giocatore tratta, rilancio Roma? – Sky

Politano-Napoli, c’è l’accordo: il giocatore tratta, rilancio Roma? – Sky

Condividi questo articolo

Matteo Politano verso il Napoli. Le società hanno trovato l’accordo e ora i partenopei devono trovarlo col giocatore, che nel frattempo spera ancora in un rilancio della Roma

RILANCIO ROMA? – Inter e Napoli hanno l’accordo per Politano, che tratterà ora coi partenopei ma spera ancora in un rilancio della Roma. Il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «C’è l’accordo per 25 milioni a titolo definitivo, da capire se sarà subito o con un prestito più obbligo di riscatto. Cosa manca? L’accordo col giocatore che ha aperto al Napoli e se non ci sarà un rilancio della Roma allora entrerà nel vivo la trattativa per l’ingaggio».