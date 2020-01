Politano-Milan, valutazioni in corso. L’Inter non arretra: 25...

Politano-Milan, valutazioni in corso. L’Inter non arretra: 25 milioni – SI

Condividi questo articolo

Politano è un obiettivo del Milan sul mercato (vedi ultime novità da Sky). L’esterno d’attacco potrebbe passare ai cugini rossoneri, ma non si tratta di un’operazione semplice o in chiusura. Valutazioni in corso dalle parti di Milano e occhio alla cifra richiesta dall’Inter: le ultime da “Sportitalia”

AFFARE DA VALUTARE – Nelle ultime ore, è emersa con forza la pista che porterebbe Matteo Politano al Milan. Operazione che resta non semplice a causa delle richieste dell’Inter che non arretra dalla volontà di incassare almeno 25 milioni. Da valutare anche, sottolinea “Sportitalia”, la questione ruolo per l’attaccante. Se i rossoneri passeranno al 4-3-1-2, è difficilissimo pensare a un investimento per un altro esterno d’attacco. Anche se si restasse sul 4-3-3, invece, bisognerebbe valutare la disponibilità economica dei cugini.