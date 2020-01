Politano-Llorente, proposta Napoli: le gerarchie Inter in attacco – SI

Politano, dopo il mancato trasferimento alla Roma, potrebbe trasferirsi a Napoli. Ecco le ultime sulla trattativa tra l’Inter e i partenopei secondo quanto riportato da Luca Cilli di “Sportitalia”

SITUAZIONE – «Al momento la trattativa è in stand-by. Politano è l’ago della bilancia del mercato del Napoli in entrata e in uscita dell’Inter che deve liberare un posto in attacco. Con l’addio dell’ex Sassuolo il favorito per sostituirlo è Giroud visto l’accordo con il francese e il Chelase. Nella trattativa per Politano è stato il Napoli, consapevole delle esigenze dei nerazzurri, a proporre Llorente. In Inghilterra si è parlato anche di un interessamento del Tottenham per l’attaccante spagnolo». Queste le parole di Luca Cilli a “Calciomercato Live Parte 1”.