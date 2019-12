Politano-Llorente, idea resiste! Napoli inizia a fare spazio: scelto un nome

Politano non rientra nei piani dell’Inter di Conte e la dirigenza ha iniziato a discutere con il Napoli per mettere in pratica uno scambio di prestiti. Llorente arriverebbe così in nerazzurro e l’ex Sassuolo farebbe il percorso inverso. Secondo “Tuttosport”, è stato deciso il nome di chi dovrebbe far spazio all’esterno

IDEA VALIDA – Matteo Politano è in uscita dall’Inter e il Napoli ci prova proponendo lo scambio con Fernando Llorente. Il club partonepeo non molla e sa già chi dovrebbe far spazio all’ex Sassuolo: “Ancora in piedi lo scambio Llorente-Politano con l’Inter. La formula scelta anche per questa doppia operazione, è il prestito. A fare posto a Politano potrebbe essere Younes, corteggiato da Werder Brema e Sampdoria“.

