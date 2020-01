Politano, la Roma non molla: prestito con obbligo. Inter valuta – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, la Roma non sembra voler mollare Matteo Politano. Potrebbe dunque riaprirsi una nuova trattativa con l’Inter, sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

TRATTATIVA RIAPERTA – Nonostante sia saltato lo scambio con Spinazzola, non è ancora del tutto chiusa la pista che potrebbe portare Matteo Politano alla Roma. Il giocatore sta facendo capire in tutti i modi di volere il trasferimento in giallorosso, ma al momento bisogna mantenere la calma. La base è quella del prestito con obbligo di riscatto, non determinato dal numero di presenze. Un obbligo vero e proprio, magari dilazionato fino al 2021, per una cifra attorno ai 20 milioni di euro che garantirebbe anche una certa plusvalenza all’Inter.

TENSIONE TRA SOCIETÀ – Pazienza è però la parola chiave della trattativa. Al momento i rapporti tra le due società sono molto tesi, con Piero Ausilio che ha risposto con una frecciatina al collega Petrachi riguardo alle sue dichiarazioni. Proprio per questo, nonostante in casa nerazzurra si voglia cercare di accontentare Politano, la società giallorossa si è messa alla ricerca di possibili alternative. Tra queste la principale potrebbe essere Januzaj in prestito dalla Real Sociedad. L’ex Sassuolo, però, resta sempre la scelta numero uno.