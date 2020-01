Politano, la Roma insiste: lui non torna, Inter chiara

Matteo Politano ancora al centro del mercato. Con lo scambio con Leonardo Spinazzola in procinto di saltare(qui i dettagli), la Roma sta cercando una nuova formula per acquisire l’esterno italiano dall’Inter.

TRATTATIVA – Matteo Politano è ancora in orbita Roma. Il club giallorosso, infatti, continua a trattare per il prestito fino a giugno dell’esterno italiano. Secondo quanto riferito da “Tuttomercatoweb” il giocatore non sembra intenzionato a non tornare all’Inter. Il motivo è lo scarso impiego in stagione, con Conte che non sembra dargli l’adeguata fiducia. L’Inter, attualmente, appare fredda su questa pista: non è convinta di cedere il giocatore senza ricevere un adeguata contropartita, che sia tecnica od economica. Marotta, infatti, vuole reinvestire i proventi dell’operazione per rinforzare la squadra. L’entourage del giocatore sta cercando di mediare la situazione, ma l’operazione rischia di salatare definitivamente. A meno di un sacrificio della Roma.

