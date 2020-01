Politano, la Roma dice no all’Inter per uno...

Politano, la Roma dice no all’Inter per uno scambio di prestiti – GdS

Matteo Politano rientra tra gli obiettivi della Roma, possibilmente anche per il mercato di gennaio. Ma così come fatto con il Napoli, l’Inter ha chiesto alla società giallorossa uno scambio di prestiti con un giocatore. No secco del club.

NO DELLA ROMA – L’Inter ha formulato un’offerta alla Roma, inserendo Matteo Politano che tanto interessa al club giallorosso. L’offerta consiste in uno scambio di prestiti coinvolgendo Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, che ad oggi non sta trovando molto spazio in giallorosso. Ciò nonostante la Roma ha detto no a questa tentazione.