Politano, Inter parla con il Napoli! Idea scambio di prestiti: i dettagli – Sky

Matteo Politano non rientra più nei piani dell’Inter, con Antonio Conte che continua a non voler puntare sull’ex Sassuolo. Secondo quanto svelato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, il club nerazzurro starebbe mettendo in piedi uno scambio di prestiti con il Napoli

IDEA – Matteo Politano non rientra nei piani di Antonio Conte e così l’Inter prova a trovare una soluzione immediata secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi: «L’Inter sta parlando con il Napoli per cercare di mettere in piedi uno scambio di prestiti: l’ex Sassuolo in azzurro e Fernando Llorente a Milano per sei mesi. Questa potrebbe essere un’idea. Sicuramente Politano sarà uno dei giocatori che l’Inter metterà sul mercato a gennaio».