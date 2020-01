Politano dall’Inter al Milan? Da Marotta mezza apertura

Politano può restare a Milano, passando dall’Inter al Milan otto anni dopo l’ultimo trasferimento di gennaio, Muntari. Marotta è presente all’evento di presentazione dell’album Calciatori Panini e ha fatto intendere che l’operazione, annunciata ieri sera (vedi articolo), è davvero possibile.

TUTTO VERO – C’è anche Giuseppe Marotta alla presentazione dell’album Calciatori Panini, presso la sede della Lega Serie A a Milano. L’Amministratore Delegato dell’area sportiva dell’Inter è stato chiamato in causa da Gianluca Di Marzio, che ieri sera ha lanciato la notizia di Matteo Politano al Milan: «Dal Milan mi aspetto la figurina di Politano, stiamo trattando», le parole del giornalista di Sky Sport, alle quali Marotta ha reagito con un gesto a far intendere che l’affare sia fattibile. Sul nome di Ashley Young, anch’esso dato per probabile da Di Marzio, il dirigente nerazzurro ha semplicemente sorriso. Si attendono sviluppi a breve su entrambe le possibilità di mercato.

Fonte: Inter-News.it – Giulio Di Cienzo