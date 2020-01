Politano, Inter irritata con la Roma. Quale futuro? – Sky

Politano doveva andare alla Roma, ma lo scambio con Spinazzola si è bloccato e l’attaccante è rimasto all’Inter. Secondo Sky Sport per lui ora bisognerà trovare una sistemazione, visto che con i giallorossi i rapporti sono molto freddi.

NON SI PARLA – Matteo Politano è in uscita dall’Inter, a prescindere da tutto. L’attaccante doveva essere scambiato con Leonardo Spinazzola, ma all’ultimo è stata bloccata l’operazione con la Roma. Questo ha mandato su tutte le furie Gianluca Petrachi, apparso piuttosto stizzito in serata (vedi articolo). Considerato che, in precedenza, Giuseppe Marotta aveva detto altro (vedi articolo) ora si attende una reazione da parte della società nerazzurra. Nel frattempo, però, bisogna trovare una squadra all’attaccante: secondo Sky Sport l’ipotesi di riaprire una trattativa con la Roma, slegata da Spinazzola, è da escludere. I rapporti fra i due club, dopo il battibecco a distanza in TV, sono pessimi ed è difficile che si possa tornare indietro. L’idea dell’Inter resta comunque quella di cedere Politano, o in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Soltanto negli ultimi giorni di mercato, in caso di mancata conclusione di qualche operazione, si potrà pensare a una formula diversa. Ma in ogni caso Politano resta in uscita.