Politano, Inter e Milan fissano l’appuntamento: sul piatto KessiÃ© – GdS

Politano, Inter e Milan fissano l’appuntamento: sul piatto Kessié – GdS

Matteo Politano potrebbe salutare l’Inter già a gennaio, ma con possibilità di restare ancora a Milano sponda rossonera. La sua cessione aprirebbe le porte all’arrivo quasi certo di Olivier Giroud (vedi articolo). Le due società fissano l’appuntamento, ecco le richieste dei nerazzurri secondo la “Gazzetta dello Sport”.

L’APPUNTAMENTO – Inter e Milan secondo quanto riportato dalla rosea, si aggiorneranno in settimana per trattare il nome di Matteo Politano, in uscita dal club di Via della Liberazione. L’attaccante ex Sassuolo potrebbe dunque restare a Milano, per trasferirsi alla corte di Stefano Pioli (e Zlatan Ibrahimovic). Le richieste dei nerazzurri sono chiare: niente prestito e 20 milioni subito o scambio di cartellini con Frank Kessié. La dirigenza rossonera riflette riguardo la seconda opzione, anche se secondo i rossoneri così facendo il cartellino del calciatore ivoriano verrebbe svalutato (valutato 25-28 milioni).