Politano, incontro Inter-Napoli: si chiude? Chelsea-Giroud, contatto – AP

Politano verso il Napoli, sempre di più (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, i due club potrebbero chiudere la trattativa entro stasera. E intanto Llorente esce dai radar della dirigenza interista e rientra Giroud

APPUNTAMENTO DECISIVO – Matteo Politano viaggia veloce verso il Napoli e Olivier Giroud verso l’Inter: “Giroud-Chelsea nuovi contatti per chiudere. Entro le 21.00 appuntamento Inter-Napoli per accordi definitivi dopo il sì di Politano”.

CIFRE E PROMESSE – “Ora Olivier Giroud si aspetta che l’Inter mantenga la promessa fatta. Con Politano destinato al Napoli, torna in auge lui, il francese che aveva scelto i nerazzurri e che vuole raggiungere al più presto Conte e… Eriksen. I contatti con il Chelsea sono stati sempre in piedi, ora verranno approfonditi. Operazione da 5-6 milioni più eventuali bonus, con il tesoretto che l’Inter avrà dà Politano e Gabigol. A proposito: entro le 21 Inter e Napoli si attiveranno per gli accordi definitivi dopo il sì di Politano”.