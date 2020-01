Politano, in quattro bussano alla porta Inter. Roma...

Politano, in quattro bussano alla porta Inter. Roma sostituisce Zaniolo?

Condividi questo articolo

Politano è in uscita dall’Inter. L’ex Sassuolo non rientra nel progetto tecnico di Conte e vuole giocare di più. Diversi i club di Serie A interessati a lui, in particolare la Roma. Ecco le ultime

ATTESA – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Dopo l’infortunio di Zaniolo la Roma ha la necessità di prendere un giocatore come Politano. Sul giocatore ci sono anche Fiorentina, Napoli e Milan; mentre non abbiamo trovato conferme sull’interessamento dei giallorossi per Suso. Stiamo cercando di capire».