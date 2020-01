Politano, Giuntoli anche oggi a Milano per convincerlo. Inter attende – GdS

Matteo Politano potrebbe seriamente trasferirsi a Napoli dopo l’ultimo periodo burrascoso che lo ha visto a suo malgrado al centro di diverse polemiche anche dentro e fuori il campo. La pista Roma è sempre viva ma il Direttore azzurro, Cristiano Giuntoli, anche oggi sarà a Milano per provare a convincere il giocatore dopo aver incontrato nella giornata di ieri gli agenti Lippi e Pennacchi. L’Inter attende fiduciosa. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

AFFARE IN BILICO – Matteo Politano sempre più vicino al Napoli nonostante il pressing insistente della Roma che vorrebbe il calciatore a tutti i costi, soprattutto dopo l’infortunio grave di Nicolò Zaniolo. Ieri il Direttore del Napoli Cristiano Giuntoli ha incontrato gli agenti per provare a convincere il giocatore per quanto riguarda l’ingaggio: 2,5 la richiesta per i prossimi 4 anni e 5 mesi, mentre il Napoli è ancora fermo a 1,5. La Roma c’è ma solo con l’opzione prestito con diritto di riscatto, mentre gli azzurri avrebbero trovato l’accordo con l’Inter per quanto riguarda la formula con la formula del prestito ma con obbligo legato al numero di presenze.