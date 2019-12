Politano esprime gradimento per il Napoli! Ora attende Conte: le ultime

Politano non rientra negli schemi dell’Inter di Conte, motivo per il quale a gennaio potrebbe andare via. Da giorni si parla di un possibile scambio di prestiti con il Napoli, che darebbe al club nerazzurro Llorente (vedi articolo). “Radio Kiss Kiss Napoli” svela il gradimento da parte del giocatore e non solo

GRADIMENTO – Matteo Politano non rientra nei piani dell’Inter di Antonio Conte, che continua a utilizzarlo con il contagocce. L’ex Sassuolo già l’estate scorsa andò vicino alla cessione, che potrebbe concretizzarsi a gennaio. Da giorni ormai si parla di uno scambio di prestiti con il Napoli, disposto a cedere all’Inter Fernando Llorente. Secondo “Radio Kiss Kiss Napoli”, Politano avrebbe espresso gradimento per la destinazione ma al tempo stesso starebbe aspettando una comunicazione da parte di Conte per capire quali siano le sue reali chance. Qualora Conte non dovesse dare certezze, il trasferimento alla corte di Gennaro Gattuso prenderebbe sempre più quota.