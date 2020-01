Politano, doppia proposta Roma all’Inter. Ma il Napoli ha due carte – SM

Matteo Politano è conteso tra Roma e Napoli. Stando a quanto riportato da “Sportmediaset”, i giallorossi hanno due proposte per l’Inter. Occhio però al ritorno dei partenopei, che possono offrire Llorente ma sarebbero disposti anche a un acquisto a titolo definitivo

DOPPIA PROPOSTA – Che Matteo Politano fosse in uscita dall’Inter era chiaro fin dai primi giorni di calciomercato. Ma il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere. Se da un lato i nerazzurri stanno stringendo per chiudere con il Tottenham per Christian Eriksen (vedi qui), dall’altro devono pensare anche alle trattative in uscita. In tal senso, la Roma è tornata all’attacco per l’ex Sassuolo con una doppia proposta al club di Steven Zhang: prestito di 6 mesi con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore o prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a prescindere.

TENTAZIONE – Ma i giallorossi non sono soli. Su Politano è tornato a farsi vivo anche il Napoli, che potrebbe giocarsi la carta Fernando Llorente. Ma non solo: i partenopei, a differenza della Roma, sono disposti anche ad acquistare il giocatore a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Ipotesi, ovviamente, che sarebbe gradita all’Inter. Chi la spunterà tra Roma e Napoli? Occhio anche alla volontà del giocatore, già promesso sposo alla Lupa.

Fonte: Sportmediaset.