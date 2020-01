Politano beffato come col Napoli, ora si impunta per la Roma? – TS

“Tuttosport” sottolinea la delusione di Politano. L’esterno voleva la Roma, e se ora si impuntasse per l’Inter diventerebbe un problema.

UN’ALTRA BEFFA – Immaginare la delusione di Politano (romano e romanista) non appare difficile. Anche perché per l’esterno offensivo non è la prima volta che gennaio si trasforma in una beffa. Due anni fa, infatti, quando Matteo militava ancora nel Sassuolo, fu ad un passo dal Napoli. Venti milioni l’offerta del presidente De Laurentiis con il calciatore che aveva già trovato l’accordo e dato l’ok, pronto a trasferirsi nel club azzurro. La società emiliana, invece, non lo liberò, nonostante i reiterati tentativi (e rilanci economici) del ds Giuntoli.

FUTURO INCERTO – Ora la storia si ripete e per Politano l’amarezza è doppia. Tuttavia anche se ipotizzarlo ora appare una follia, bisogna capire quale sarà l’atteggiamento del calciatore. Perché non è escluso che possa rifiutare altre destinazioni che gli proporrà l’Inter. La Roma lo prenderebbe anche in prestito, ipotesi che (per ora) Marotta esclude. Avere però un elemento scontento in rosa non è il massimo per nessuno. Conte lo sa. La Roma pure.