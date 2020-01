Politano alla Fiorentina? Commisso: “No ai prestiti solo per sei mesi”

Matteo Politano potrebbe salutare l’Inter già da questa sessione di mercato. Tra le squadre interessate c’è anche la Fiorentina, però il presidente viola, Rocco Commisso ai microfoni di “Sky Sport” dice no ai prestiti per pochi mesi.

NO AI PRESTITI – Matteo Politano potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, ma a detta del presidente viola Rocco Commisso non con la formula del prestito: «Mercato? Stiamo lavorando. Voglio rinforzare la squadra e ho detto a Daniele Pradè che non voglio gente solo per sei mesi, ma gente che dia una mano subito».