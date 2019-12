Politano al Napoli? Scambio con Llorente non decolla: un’altra in pole – Rai

Politano al Napoli con Llorente all’Inter? Non secondo Ciro Venerato, che in un servizio andato in onda durante “La Domenica Sportiva” su Rai Due, parla di un’altra squadra in pole per l’esterno

OSTACOLI? – Qualche ora fa è circolata la notizia di uno scambio di prestiti Matteo Politano–Fernando Llorente tra Inter e Napoli. Secondo quanto raccolto dal giornalista di “Rai Sport”, però, l’operazione non decolla. La squadra in vantaggio per prelevare dai nerazzurri l’ex giocatore del Sassuolo sarebbe la Fiorentina.

Fonte: Rai Sport – Ciro Venerato