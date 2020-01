Politano, accordo totale tra Inter e Napoli: battute due concorrenti – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, Inter e Napoli avrebbero trovato l’accordo totale per il passaggio di Matteo Politano dai nerazzurri ai partenopei. Battuta la concorrenza non solo della Roma, ma anche del Siviglia.

TUTTI CONTENTI – Dopo lo scambio saltato con Leonardo Spinazzola e la Roma, Matteo Politano è destinato al Napoli. Dopo le trattative degli ultimi giorni, il direttore sportivo della squadra partenopea Cristiano Giuntoli è riuscito a trovare l’accordo sia con l’Inter che con il giocatore, per la gioia di Gennaro Gattuso che aveva chiesto con forza l’esterno nerazzurro per rinforzare la rosa. 2 milioni per il prestito, più 20 milioni per il riscatto e 2 di bonus al club di proprietà Suning, mentre per l’ex Sassuolo è previsto un contratto fino al 2024 con un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione più bonus. Una soluzione che sicuramente accontenta tutti, con i nerazzurri che ora proveranno a lanciare l’assalto finale a Olivier Giroud, profilo giusto individuato dalla società e dal tecnico Antonio Conte per rinforzare tecnicamente e numericamente l’attacco.

TRASFERIMENTO – Matteo Politano potrebbe già essere presente domani al San Paolo per una passerella in occasione della sfida tra il Napoli e la Juventus, in programma alle ore 20.45. Lunedì, invece, sono previste le visite mediche prima delle firme e dell’ufficialità.