Pogba-United ai ferri corti: Real Madrid pronto. Eriksen-Inter: una in meno?

Pogba e Eriksen sono due dei casi più accesi sul mercato in Premier League. I due centrocampisti sembrano agli sgoccioli nelle esperienze con Manchester United e Tottenham. Il Real Madrid resta alla finestra per capire i margini dell’operazione per il francese; effetto domino che riguarda l’Inter

DUE BIG SUL MERCATO – Sembrava che Paul Pogba dovesse rientrare nel match contro l’Arsenal, ma non è stato inserito tra i convocati in extremis. La motivazione ufficiale è legata ai problemi alla caviglia, ma, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, potrebbe esserci dietro un caso di mercato. Il Real Madrid è da tempo sul francese e nelle prossime settimane potrebbe tentare l’affondo decisivo a suon di milioni (occhio anche a Barcellona e Juventus). Parallelamente crescono i rumors su Christian Eriksen e i contatti con l’Inter: i nerazzurri avranno una concorrente in meno per il trequartista?