Pogba si guarda attorno, l’Inter c’Ã¨ ma l’ingaggio Ã¨ un problema – TS

Pogba si guarda attorno, l’Inter c’è ma l’ingaggio è un problema – TS

“Tuttosport” scrive che Pogba sta valutando un futuro lontano da Manchester. L’Inter è un’opzione, ma l’ingaggio è un ostacolo.

FUTURO IN DISCUSSIONE – Pogba non vede l’ora di tornare a giocare a calcio. Ma il suo futuro in maglia Manchester United rimane in forte dubbio. Il francese non coglie grandi prospettive di crescita nella squadra e vive il rischio di perdere ancora la qualificazione alla Champions League. Ecco perché Juventus, Inter, Real Madrid e Psg restano destinazioni plausibili, per ragioni differenti. Però adesso tocca a lui: è Paul che deve decidere, che deve manifestare pubblicamente la sua volontà.

NODO INGAGGIO – Un nodo per prelevare Pogba dallo United è sicuramente l’ingaggio. Come detto da Paratici il mercato sarà particolare e fatto di scambi. Sugli ingaggi ci sarà più attenzione per non appesantire bilanci già provati. A Manchester percepisce 13 milioni, che diventano 20 coi bonus. Bisogna trovare una soluzione. E dipende da lui.