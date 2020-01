Pogba piano C Inter? Il Manchester United fa una proposta folle: scambio

Pogba spunta per l’Inter fra Eriksen e Vidal. Il tabloid inglese Mirror sostiene addirittura che i nerazzurri siano i favoriti per prendere il francese, in uscita dal Manchester United, ma che i Red Devils in cambio abbiano chiesto un big della rosa di Conte.

LO SCAMBIO IMPOSSIBILE – “Il Manchester United ha detto ad Antonio Conte, allenatore dell’Inter, che vuole Lautaro Martinez per Paul Pogba. Conte è il favorito per prendere lo scontento francese, davanti alla Juventus e al Real Madrid. Mirror Sport può rivelare che Pogba ha ricevuto l’OK per tornare a lavorare con Conte, suo tecnico in bianconero. Il francese preferirebbe tornare in Italia, anziché andare in Spagna, e la possibilità di ritrovare Conte lo soddisfa. Ole Gunnar Solskjaer ha detto che il centrocampista dovrebbe rimanere, ma ora c’è la crescente sensazione interna al club che per tutti sarebbe meglio se Pogba andasse via. Questo potrebbe non avvenire fino all’estate, ma non ha fermato l’Inter dall’accelerare il suo interesse per prenderlo già da questo mese. Il Manchester United però vuole l’attaccante Lautaro Martinez, ed è pronto a chiederlo come scambio per bloccare l’interesse di Conte per Pogba. Lautaro Martinez è valutato ottanta milioni di sterline ed è monitorato anche dal Barcellona, mentre il Manchester United continua a ritenere Pogba quotato centocinquanta milioni di sterline”.

Fonte: Mirror.co.uk – John Richardson