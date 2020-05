Pogba, ingaggio proibitivo: Real Madrid si ritira dalla corsa – Marca

Tra i nomi caldi del calciomercato c’è sicuramente Paul Pogba: il francese non rinnoverà il contratto con il Manchester United, in scadenza nel 2021. Quale futuro? Si è parlato anche di Inter, ma l’ingaggio del centrocampista è proibitivo. Al punto che, come riportato da Marca, il Real Madrid si è ritirato dalla corsa

RINUNCIA – Le richieste economiche di Paul Pogba non si abbassano. Al punto che anche il Real Madrid deve gettare la spugna e, stando a quanto riportano in Spagna, avrebbe deciso di mollare la presa. Il centrocampista francese non rinnoverà il contratto con il Manchester United, in scadenza nel giugno 2021. I Blancos erano alla finestra, così come altri club tra cui l’Inter. Ma le richieste del giocatore restano elevatissime e proibitive: Zinedine Zidane deve arrendersi all’idea di acquistare l’ex giocatore della Juventus. Quale sarà il suo futuro? Ci sarà qualche club disposto ad accontentare Pogba?

Fonte: Marca.