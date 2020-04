Pogba in vendita: problema Juventus, Inter c’Ã¨! Zhang disposto a… – SM

Pogba in vendita: problema Juventus, Inter c’è! Zhang disposto a… – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul futuro di Paul Pogba. Nelle ultime ore si è inserita prepotentemente anche l’Inter: Steven Zhang è pronto a fare un sacrificio per il francese, ma la concorrenza è ampia

CORSA – Il futuro di Paul Pogba sarà lontano da Manchester. Lo United ha scelto di non esercitare la clausola per il rinnovo automatico fino al 2022 e spinge per cedere il francese. Ecco perché Mino Raiola ha iniziato a intavolare il discorso con i top club europei. Al momento sono quattro le squadre in lizza: Juventus, Real Madrid, Psg e Inter. Il problema per la Juve è il costo del cartellino: almeno 60 milioni di euro. Steven Zhang è invece pronto a fare un sacrificio per il francese: si scatenerà l’asta?

Fonte: Sportmediaset.