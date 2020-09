Pochettino: “Inter, non mi hanno offerto di allenarla. Il mio sogno…”

Mauricio Pochettino

L’allenatore Mauricio Pochettino ha smentito presunte offerte da parte di vari club per propria panchina, tra cui quella dell’Inter

BARCELLONA – Queste le parole dell’allenatore Mauricio Pochettino ai microfoni de El Partidazo de Cope sull’accostamento alla panchina del Barcellona. «Non mi sono visto con Bartomeu. Ho mangiato con Ramon Planes perché abbiamo un’amicizia da molti anni, dal 2009 quando ha firmato per l’Espanyol come segretario tecnico. Abbiamo lavorato per quattro anni insieme e poi al Tottenham ha lavorato anche con noi. Abbiamo una grande amicizia e con lui è diverso, ma non mi hanno offerto di allenare il Barcellona. Non mi hanno offerto Barcellona, ​​PSG, Juventus, Inter o Newcastle».

REAL MADRID – Pochettino sul suo sogno. «Non so se sarò mai un allenatore del Real Madrid perché il calcio ti porta dove vuole, ma ovviamente è il mio sogno. Se non è il migliore, è uno dei migliori club del mondo. Ha una grande storia e penso di non essere diverso dagli altri professionisti che si dedicano al calcio. Ogni allenatore ha il Real Madrid nella sua lista dei sogni».