Pjanic tra Inter e Juventus, ma spunta un terzo incomodo – SM

Anche a Barcellona il problema del contenimento dei costi è particolarmente sentito, tanto da portare la dirigenza del club blaugrana a una decisione apparentemente sorprendente come quella di concedere la “carta de libertad” a Miralem Pjanic, ingaggiato appena un anno fa dalla Juventus. Il centrocampista bosniaco è di fatto svincolato. Il ritorno alla Juventus è una ipotesi da tenere in considerazione, ma anche l’Inter è interessata al giocatore. Pjanic si è preso qualche giorno di riflessione, ma spunta una terza pretendente. Secondo Claudio Raimondi per “Sport Mediaset” si è infatti inserito il Tottenham su richiesta esplicita del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici che conosce molto bene il giocatore dai tempi della Juventus. In questo momento il club londinese è in vantaggio sui due club italiani.