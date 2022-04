Pjanic resta obiettivo dell’Inter, ma dal Barcellona sono due nel mirino

Si è parlato in giornata di Pjanic come obiettivo dell’Inter (vedi articolo). Il centrocampista ex Roma e Juventus, ora in prestito al Besiktas, è uno dei due giocatori di proprietà del Barcellona monitorati, secondo il quotidiano catalano Sport.

INTERESSE DOPPIO – Miralem Pjanic tornerà al Barcellona a fine stagione, scaduto il suo prestito col Besiktas. Il centrocampista ex Roma e Juventus è un obiettivo dell’Inter, ma secondo Sport non l’unico di proprietà dei blaugrana. L’altro è l’attaccante Memphis Depay, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Lione. Da ricordare che in questi giorni Piero Ausilio ha viaggiato in Spagna, seppur a Madrid (vedi articolo).

Fonte: sport.es