Pjanic lontano dal Barcellona, in Spagna sicuri: anche l’Inter alla finestra

Pjanic potrebbe ritornare in Italia dopo un solo anno di Barcellona. Il centrocampista bosniaco, poco considerato da Koeman, interessa alla Juventus e anche all’Inter, che vogliono rinforzare la linea mediana del campo. Lo riporta il quotidiano catalano Sport

DERBY ITALIANO – Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere nuovamente in Italia. Il centrocampista bosniaco è rimasto insoddisfatto della sua esperienza al Barcellona, con cui ha giocato solamente 30 partite complessive. L’ex giocatore di Juventus e Roma, arrivato in Catalogna nello scambio con Arthur, piace ad alcune squadre italiane. E potrebbe fare ritorno proprio in Serie A. Oltre alla Vecchia Signora, visto il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, Pjanic potrebbe essere un ottimo profilo anche per l’Inter di Simone Inzaghi. Come sostiene il quotidiano spagnolo Sport, l’Inter è prossima a chiudere qualche cessione importante a centrocampo e il bosniaco può essere il giocatore perfetto per fare il salto di qualità.

Fonte: Sport − Lluis Miguelsanz