Pjanic, Inter possibile pista ad una condizione: decisivo un nerazzurro?

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, potrebbe diventare un nome caldo in chiave Inter in un caso: il punto della situazione.

ADDIO – Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona ha necessità di abbassare il proprio tetto salariale. In questo senso, uno dei giocatori blaugrana che potrebbe salutare il club blaugrana è Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco potrebbe tornare alla Juventus nell’ambito di uno scambio con Aaron Ramsey.

SCENARIO – Ma anche l’ipotesi Inter non sarebbe da scartare, anzi. Stando ad alcune voci riportate dal sito del quotidiano spagnolo, il giocatore potrebbe finire alla squadra nerazzurra in caso di partenza di Marcelo Brozovic. Non si esclude dunque un ritorno di Pjanic in Serie A.

Fonte: Marca.com