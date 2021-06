Pjanic infiamma il mercato: Inzaghi lo stima, duello con la Juventus? – TS

“Tuttosport”, oggi in edicola, in un articolo a firma di Sandro Bocchio analizza le indiscrezioni di mercato rimbalzate ieri: Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona. La Juventus vorrebbe riaccoglierlo, ma anche l’Inter è interessata, su iniziativa di Simone Inzaghi

ANDATA E RITORNO – Dopo appena un anno dal suo addio alla Juventus e alla Serie A, Miralem Pjanic potrebbe tornare in Italia. L’indiscrezione di mercato si era fatta viva ieri dalla Spagna (QUI per i dettagli), e oggi il quotidiano “Tuttosport” sostiene che il bosniaco avrebbe già riallacciato i contatti con il club bianconero. Ufficialmente, secondo Sandro Bocchio (autore dell’articolo), Pjanic si sarebbe solo complimentato con Allegri per il ritorno alla Juventus, buttando lì l’ipotesi di un ritorno.

RISCATTO – Dopo lo scambio con Arthur, l’ex Roma ha fatto molta fatica ad imporsi in Catalogna: solo 19 presenze per lui, di cui appena 6 dal primo minuto. La voglia di rimettersi in gioco, in un campionato che conosce bene, è altissima, ma l’ostacolo resta la valutazione economica che ne fa il Barcellona (circa 40 milioni di euro).

DUELLO – Secondo “Tuttosport”, l’affare potrebbe essere impostato sulla base di un prestito secco. Ma la Juventus non è il solo club interessato. Anche l’Inter, su iniziativa di Simone Inzaghi, potrebbe inserirsi a sorpresa. L’ex tecnico della Lazio stima parecchio il bosniaco, e potrebbe spingere il club nerazzurro ad accendere il derby d’Italia sul mercato.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio

