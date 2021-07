Pjanic in uscita dal Barcellona! In Spagna: anche l’Inter lo ha chiesto in prestito

Il Barcellona si vuole liberare di Pjanic. Il bosniaco non rientra più nei piani della squadra blaugrana, che sta facendo di tutto per mandare via il giocatore. Ritorno in Serie A? In Spagna, precisamente sul quotidiano Sport, si continua a parlare di ipotesi Inter per lui.

VIA IN PRESTITO – L’opzione con cui il Barcellona vorrebbe lasciare andar via il centrocampista al momento è quella del prestito, magari con un diritto di riscatto legato alle presenze o a un obbligo. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Miralem Pjanic non rientra più nei piani della società e le squadre alla finestra sono tante. In Italia le ex Juventus e Roma, ma anche l’Inter, ci hanno pensato chiedendo il giocatore in prestito ma Pjanic non sembra disposto a ridursi vistosamente l’ingaggio. Gli scenari a cui va incontro l’ex Juventus sono quelli o della separazione in casa o della rescissione del contratto in caso il giocatore non accettasse nessuna nuova meta. Le condizioni del Barça sono chiare.

NUOVA LINFA – In mezzo al campo l’Inter come detto ci aveva pensato a prendere il bosniaco. Marcelo Brozovic arriva da un anno e mezzo di partite giocate senza sosta davanti alla difesa senza un vero sostituto. Pjanic potrebbe essere la valida alternativa al croato con le sue doti in impostazione e visione del gioco. Simone Inzaghi al momento in mezzo al campo ha tante alternative nella zona delle mezze ali ma non davanti alla difesa. Se Pjanic decidesse di abbassarsi l’ingaggio (discorso che sta valutando anche Hector Bellerin, ndr) l’affare potrebbe rimettersi in piedi.